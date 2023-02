Romina Malaspina celebró San Valentín con lencería muy romántica y deleitó a sus seguidores en las redes

Romina Malaspina en su momento se destacó por su paso por Gran Hermano, pero luego se alejó totalmente del ambiente televisivo y comenzó sus propios proyectos. En la actualidad, se destaca por relacionarse a la música y a las redes sociales.

Romina Malaspina siempre sexy

En su cuenta de Instagram reúne más de 2.5 millones de seguidores que esperan pacientes por cada contenido nuevo que ella publica y que casi siempre sube la temperatura. La blonda va de fiesta en fiesta porque suele trabajar como dj en muchas de ellas, por lo que siempre hay algún posteo en donde muestra los increíbles looks que elige para cada ocasión especial.

La hermosa lencería que uso Romina Malaspina para San Valentín.

Esta vez no se trata de un look de noche pero sí de una ocasión especial ya que la influencer no dejó pasar desapercibido el día de San Valentín y posó muy sensual frente a la cámara para deleitar a todos sus seguidores.

“Happy valentines day”, expresó en la caja de descripción de su último posteo en donde sumó un par de fotos muy sugerentes que elevaron la temperatura de los usuarios. En las imágenes se la ve posar como solo ella sabe hacerlo en con un conjunto de ropa interior que le sienta muy bien y la hace lucir como una diosa.

La lencería en color nude se conformó por un corpiño de taza que destacó su delantera y una bombacha que tapó sus partes más íntimas pero dejó ver sus grandes curvas. En pocas horas, el posteo superó los 5.000 likes y se llevó los mejores piropos en la caja de comentarios.

El look ratonero de Romina Malaspina que subió la temperatura

El pasado 25 de diciembre no fue la excepción, y Romina Malaspina decidió publicar varias postales que resumen lo que fue su fin de semana y la que más gustó fue la de su outfit para el 24 a la noche.

Romina Malaspina enamoró con el vestuario final que eligió para la Navidad en su Mar del Plata natal

Canchera, cómoda y sensual, así se la ve a la artista en una fotografía de cuerpo entero en el jardín de su casa, usando un ventanal de fondo. La influencer tiene puesto un jogging blanco, zapatillas deportivas haciendo juego, una camperita de jean beige cortita y un top que bien puede ser el corpiño de una bikini.

Esta última es la prenda que enamoró a sus fans porque dejó todo el abdomen trabajado al aire y remarcó bien sus pechos. Para levantar más el calor en Instagram, Romina se quitó el abrigo y quedó radiante con un outfit total White que, a muchos, le sirve de inspiración para despedir el 2022 y darle la bienvenida al Año Nuevo.