Rocío Marengo va con todo y puso sus quejas sobre las ediciones que le hicieron en MasterChef Celebrity

Rocío Marengo, la participante más polémica que MasterChef Celebrity ha tenido hasta el momento, habló de su tiempo en el programa y puso una queja que se ha escuchado recientemente en Claudia Fontán. Según la modelo, fue por culpa de la edición que el público nunca la llegó a ver realmente, lo que realmente la perjudicó.

Cuando fue consultada por Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand, Marengo confesó que lo vivido en el reality culinario no le había pasado antes. “Yo estuve en el de Chile, y si bien es el mismo formato, lo viví de manera diferente. A mí me gusta trabajar en reality shows porque me puedo mostrar como soy, porque no tengo vergüenza, tengo mis cosas buenas y malas y yo muestro todo. Si me quieren, me quieren y sino, es lo que hay. Yo no invento un personaje”, explicó sobre su experiencia previa en un programa del estilo.

“Me pareció que acá no tenía manera de crecer o de avanzar. Ya me habían puesto ese personaje y lo que hacía, daba lo mismo, porque ya tenía un fin. Me gustan los programas donde uno puede crear. Yo siento que acá trabajé en una novela donde me afectó un montón porque lo que le llegaba a la gente, no me veía reflejada. Me dolió mucho, me afectó mucho como persona”, se confesó.

Su tiempo en MasterChef solo le trae malas sensaciones, como que hasta le hubiera consumido vida. “En todas mis entrevistas era una chica triste diciendo que se sentía vieja y que ya se retiraba del medio. Sentí que terminé una relación tóxica, como esas en las que te sentís fea, mal y oscura”, dijo comparando con su nuevo trabajo en La Academia donde siente que vuelve a ser “la Rocío que era”.

La edición de MasterChef Celebrity

Mucho se ha escuchado en el último tiempo, sobre todo de parte de Claudia Fontán, que explica que en ya varias situaciones la han mostrado de forma desfavorable, casi tergiversando la situación.

“Me dolió porque siento que no me merecía una edición así, me sentí muy maltratada. Yo trabajé como en diez realities y nunca me pasó. Mostraron una Rocío que no era. Me pasó que me creí lo que estaba viendo y no era así. Yo sigo siendo la misma”, contó Marengo. Incluso dijo que habían “barbaridades” que le decían y que luego no salían al aire.

En el tiempo de la primera temporada, hubo otra participante que se quejó de la forma en que el ciclo había sido editado. Belu Lucius se refirió por las redes de que no estaba conforme con la forma en que la habían mostrado por la tele, donde parecía que se reía de una colega que lloraba en el programa, cuando en realidad no había sido así.