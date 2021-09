Rocío Marengo fue tajante con las fuertes declaraciones de la hija de Eduardo Fort: “Le pido respeto”

El último martes Rocío Marengo sorprendió en la pista de “ShowMatch: La Academia”, al hablar de su relación con su pareja, Eduardo Fort y contó que no se siente acompañada ni contenida por su pareja y se mostró molesta con quienes la tratan de “la novia de...”, ya que siente que ella tiene su propia carrera, y además dijo: “Estoy hace ocho años remando, acompañando, y no es capaz de venir a acompañarme... ¿Le da vergüenza? Me mintió, me dijo que era porque no tenía la vacuna, se fue a un mes a Estados Unidos a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna, y no es capaz de venir…entonces, Eduardo Fort, hacete cargo”.

A raíz de esto, la mediática recibió diversas críticas, tanto en las redes como del entorno de la familia Fort. Entre ellos ,se sumó el de su hija Macarena, quien hasta hace unos días tenía una excelente relación con la novia de su padre.

“Hola Ángel, soy Macarena Fort, la hija de Eduardo. Mirá, yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja. Ese es un tema de él. Pero por mi parte, del lado de hija, yo quiero lo mejor para mi papá y, después de esto, Rocío no va a ser de vuelta bienvenida a mi familia, a mi vida’”, le dijo la joven a Ángel de Brito al aire en “Los Ángeles de la Mañana”.

Al enterarse de esto, Rocío le puso los puntos a la joven en un móvil con LAM: “No me sorprendió lo que dijo. Mi familia también está dolida pero ahí yo puedo intervenir y pedirles que me respeten, pero no puedo hacerlo con otra gente. Obviamente que van a tomar partido y ers entendible”, aseguró.

“Yo los entiendo, pero también ellos tienen que entender que en las parejas las cosas las saben dos. Y hay cosas que ninguno de los del entorno, ni del de él ni del mío, las saben”, continuó la participante del certamen conducido por Marcelo Tinelli.

Para finalizar, Marengo señaló: “Yo lo que les pido es respeto porque sí sé muchas cosas que nadie sabe y no las cuento porque tengo respeto. Les pido eso, para que estemos todos bien”.