Ricardo Darín se vacunó contra el coronavirus: “Fue fantástico”

Ricardo Darín sigue demostrando que es un ciudadano argentino más y que su gran carrera artística va en paralelo a su vida personal y familiar. Porque no estuvo en listas VIP ni viajó afuera a colocarse la vacuna contra el coronavirus sino que esperó su turno como cualquier otra persona.

Este lunes, el actor recibió la primera dosis de la Sputnik V en La Rural y en “Intrusos” compartieron las primeras imágenes del momento. Luego, él mismo habló con Fabián Doman por radio. “Me vacuné hoy a la mañana y la verdad, bárbaro. Fue fantástico, muy bien organizado, la gente toda divina, muy amable , fue perfecto. Cuando te anotás, te dan a elegir, y elegí la Rural porque me queda cerca y además porque un amigo se vacunó ahí y me dijo que la organización era perfecta, así que fui para ahí”.

Y en tono de broma sumó: “Más allá de las boludeces a las que estoy acostumbrado, estoy bien. Le hice caso a mi médica de cabecera, que me dijo que me cubriera con unos paracetamol por algún posible pico de fiebre”.