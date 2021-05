Lizy Tagliani y un emotivo video recordando a su amiga La Flopy

Hace 10 meses Lizy Tagliani recibió la peor noticia, la partida de su querida amiga La Flopy Peloc, por causa de una leucemia terminal agravada por el coronavirus . Este hecho no impidió que la humorista salga adelante y pueda recordar esta perdida con la mejor actitud posible: “Ajjajajaja @gladysragona me manda este video... Siempre nos reiremos más allá de donde y cómo estemos... Te extraño gorda”.

Y es que la conductora publicó un video en el que se la ve a ella junto a Floppy y su amiga Gladys Ragona divirtiéndose en el auto de la conductora mientras cantan La chica del bikini azul, de Luis Miguel. Divertidas, se permiten desafinar y reírse de ellas mismas, mientras que Lizy mira a cámara y remata con un: “Ay, por favor, mirá lo que soy”, bien con el humor ácido y divertido que la caracteriza.