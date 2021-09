Ricardo Darín fue tajante ante la posibilidad de sumarse a “Masterchef Celebrity 3″

Desde que terminó “Masterchef Celebrity 2″ se está hablando de una tercera edición de la que poco sabemos pero que sí será real. Al menos una de las productoras mostró postales del nuevo estudio donde se filmará. Nombre de famosos confirmados no hay pero sí hay algunos que los jurados amarían que cocinen.

Damián Betular reveló que le encantaría que Wanda Nara prepare platos en las cocinas más famosas del país y ahora fue Donato de Santis quien exclamó un nombre que sería fabuloso que aceptara: Ricardo Darín.

El cocinero italiano dio una entrevista a “Mitre Live” y entre los varios artistas que le gustaría que estén en la competencia, se encuentra el reconocido actor quien, apenas se enteró de lo que se estaba diciendo, respondió a la propuesta a través de Twitter.

“Wanda me gustaría. Hay toda una conexión con Mauro Icardi, Italia, ahora están en Francia... Sería lindo, aunque no sé si va a ser posible logísticamente”, comentó en coincidencia con su compañero de jurado que hoy se luce en “Bake Off Argentina”.

Tras remarcar que en la Argentina es difícil conseguir participantes De Santis arriesgó: “Susana Giménez sería genial, no sé si aguantará tres meses porque es un programa difícil para soportarlo físicamente porque son seis, siete y hasta ocho horas ahí metido”.

Y agregó: “Algún que otro futbolista también me gustaría. Tiro un poco más, un Ricardo Darín sería genial. Son figuras que están en otro lado del mundo y que no sé si van a comprometerse por tanto tanto tiempo”.

Qué dijo Ricardo Darín sobre participar en Masterchef Celebrity 3

Mientras Donato de Santis conversaba por un vivo de Instagram con el periodista Juan Etchegoyen, la noticia de que lo quiere a Ricardo Darín en las cocinas del reality le llegó al actor e inmediatamente se hizo eco.

El reconocido artista escogió hablar de su posible participación en Masterchef Celebrity 3 vía Twitter y fue contundente: “Imposible, gracias”.