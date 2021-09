Samanta Casais habló de María Paula, la participante de “Bake Off” acusada de tener experiencia pastelera profesional

“Bake Off Argentina” comenzó su tercera temporada pero antes de que eso sucediera conocimos a María Paula, una de las 14 participantes que fue señalada como la “Samanta 2021″ porque se decía que ya tiene experiencia profesional en el mundo de la pastelería, el motivo por el que Samanta Casais fue descalificada en 2020.

Ante esta situación, la joven que acaba de ser madre y que generó revuelo en las redes sociales el año pasado, habló del tema y opinó sobre la joven de Villa Luro que tiene un emprendimiento de pastelería. En un Instagram Live con Juan Etchegoyen por “Mitre Live”, le auguró un futuro complicado.

Los espero en 10 minutos como cuando los esperaba en Twitch pero esta vez estoy del otro lado ♥ 🎂 GRACIAS #PaulaBakeOff #BakeOffArgentina pic.twitter.com/9oTIYVlosi — Pawsi (@paubakeoff) September 14, 2021

Samanta dijo: “Fue raro no estar en esa carpa desde las promociones del programa. Era un deja vu. Te soy sincera, el programa no lo vi pero fui viendo pedacitos. Vi el homenaje a Agus, la verdad súper emotivo y re lindas las palabras de Betular. Siempre se identificó mucho con ella y vi como cosas polémicas que se están haciendo”.

Qué dijo Samanta Casais sobre María Paula y su comparación

En la misma entrevista, Samanta Casais habló sin filtros: “A Paula la compararon conmigo. Pobre dije, la empiezan a comparar conmigo y la van a destrozar en las redes. Ojalá que sea fuerte y no se enganche con las cosas malas de las redes. Después vi que salió a descargarse y eso está bueno”.

“Está bueno que ella disfrute como todos los chicos sin tener esa carga del hater y las redes sociales. Me pareció bárbaro que hable y que siga la fiesta”, confió la pastelera que hoy tiene su emprendimiento y que fue descalificada como campeona de “Bake Off” porque los usuarios de las redes la deschabaron y mostraron su pasado profesional en el mundo de lo dulce.

Sobre Silvina, la esposa del futbolista Gabriel Milito, quien también es acusada de tener experiencia previa en la pastelería, Casais comentó: “Si ella cocina y le gusta cocinar y lo hace bien, no tiene nada que ver con quién esté casada o familiar de quién. Tiene que ver con ella como persona y mientras algo no le impida las reglas del programa, genial. No tendría que haber ningún problema. Para mí no tiene nada que ver si no iba en contra de las leyes del certamen”.

Quién es María Paula de Bake Off Argentina que comparan con Samanta Casais

María Paula tiene 29 años de edad y se describe como “concentrada, creativa y muy buena en decoración en pasta. Le encanta lo moderno y las tendencias. Fan de las redes sociales, tiene una lista interminable de recetas en tik tok y Pinterest. No estudió nada sobre pastelería, pero es muy aplicada a la hora de aprender”.

Según Telefe, la participante “es auxiliar forense y trabaja como empleada administrativa” pero lo que no precisan es que tiene su propio emprendimiento de pastelería llamado Dosmilcinco - Tortas y Cupcakes. ¿Y esto no la deja afuera de competencia? No porque es su segunda fuente de dinero, si fuera la principal no estaría habilitada a participar.