René, el padre de Francisco Benítez, también canta y dejó de hacerlo en público por su tartamudez

La edición 2021 de “La voz Argentina” fue un suceso a nivel nacional, en las casas lo único que se veía en la noche eran a los jóvenes participantes que se enfrentaban cantaban para avanzar de rondas y así llegar a la puesta final donde uno solo se consagraría como el gran ganador.

Nicolás Olmedo, Ezequiel Pedraza, Luz Gaggi y Francisco Benítez fueron los cuatro finalistas que fueron entrenados por Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti, respectivamente. Pero solo uno levantó el trofeo gracias a la votación de la gente.

Francisco fue el cantante que todos querían escuchar, el dueño de una voz que traspasaba pantalla y el que se animó a compartir su historia de vida con tartamudez, algo que en ninguna de sus actuaciones se notó.

Sus compañeros de programa resaltaban “lo buena gente” y su familia también lo reafirmó desde su Córdoba natal. El flamante papá de Ciro no se dejó cegar por la fama y sus allegados afirman que “está igual que siempre”.

Los tíos y abuelos del músico pudieron vivir la final de “La voz Argentina” en vivo, en una pantalla grande donada. “Vino gente de Jesús María que de buena onda trajo una pantalla y sonido así que todos lo vimos en familia”, revelaron en una entrevista con Cadena 3.

La familia de Francisco Benítez confían que el ganador de "La voz Argentina" "sigue humilde como siempre"

El joven ganador de la competencia se llama igual que su abuelo, quien tuvo el privilegio de verlo ensayando en su propia casa y confió: “Canta bien, como René, su papá. Tiene una voz envidiable, lamentablemente también es tartamudo y eso le imposibilitó seguir cantando. Cantaba cuarteto en Colonia Caroya”.

De hecho, apenas se conoció el nombre de Francisco como el campeón del programa conducido por Marley, sus padres Mariela y René salieron a dar notas en medios de todo el país y cuando le pedían al hombre que cantara, él lo hacía con nostalgia (desde el minuto 4.45).

El señor toda su vida ha estado en una zona rural cordobesa y desde pequeño trabajó por lo que hoy, ver a su nieto en televisión y consagrado lo hace sentir muy orgulloso. “Es mucha emoción saber que Francisco es ‘La voz Argentina’. Lo vi en la tele y me emocionó mucho”.

Rosa, la abuela de Benítez se sumó a la emoción de su marido y confió que Colonia Tirolesa, el pueblo donde nació el músico, “está convulsionada”. “Ha vuelto a casa y lo he visto igual que siempre, él nos prometió que no iba a cambiar y así fue: es buenito, humilde, respetuoso, es hermoso mi nieto”, compartió la mujer con su pecho inflado de orgullo.

Su tío Sebastián fue quien compartió el sentimiento de su hermano al ver a Francisco convertirse en el favorito de todos los argentinos. “El papá no aguantó el llanto, los vecinos venían y lo abrazaban. Vimos la final todos juntos, en familia”.

“Llorábamos todos, mi hermano no aguantó las lágrimas, me pasaba a mí en las galas que decía ‘voy muy machito’ pero lo veía y no me aguantaba”, lanzó con una sonrisa en su rostro.

El emotivo show de Francisco Benítez en Mendoza ante una multitud

El músico ganador de “La voz Argentina” se presentó por primera vez en nuestra provincia a comienzos de noviembre, en San Carlos precisamente, donde lo recibió la ovación de miles de personas.

El cantante cordobés interpretó varios temas que supo lucir en su paso por el programa de Telefe, como “Sin principio ni final” y “Once mil”, así como temas del repertorio folclórico nacional. El escenario fue el anfiteatro Neyú Mapú, en el marco de la Fiesta Provincial de la Tradición.

El intendente sancarlino Rolando Scanio y la secretaria de Cultura y Turismo, Sandra Martelossi, le entregaron a Francisco el reconocimiento de “artista destacado del departamento” junto a un poncho de obsequio.

En las redes sociales, los presentes compartieron videos y fotos del ganador del reality paseando por el Valle de Uco. El campeón agradeció las muestras de cariño de sus seguidores, teniendo en cuenta que, de a poco, va abriendo los horizontes de su incipiente carrera tras el estallido de fama en la televisión.