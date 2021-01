Recién separada, Jujuy Jiménez sufrió un acoso callejero y lo grabó

Sofía Jujuy Jiménez hoy es noticia por su cambio de estado civil y porque vivió una situación en la vía pública colmada de violencia. La modelo se separó de su reciente novio y sufrió acoso callejero, el cual grabó y compartió en su cuenta de Instagram.

La panelista de “Informados de todo, verano” reveló en las redes sociales que al momento de salir del canal advirtió que un hombre la perseguía por lo que decidió prender la cámara de su teléfono y registrar lo que podía llegar a suceder. En historias, se la escucha decir: “Perdón, pero hay un señor a mi derecha que me está acosando”.

Visiblemente nerviosa, Jujuy siguió con su denuncia: “No, no, no es que me está acosando, pero me está persiguiendo. No sé si mostrarlo o no. Miedo me da. ¡Ay, que se vaya!”. Durante los segundos de filmación, Jiménez miraba a la cámara y, de reojo, al sujeto que la estaba observando. Aliviada, en un momento de la historia soltó: “Ahí se fue”.

Pasado el mal momento, Sofía recurrió nuevamente a Instagram y explicó: “Recién me reía pero en realidad, claramente no es gracioso. Salgo del programa y este tipo me ve, me dice no sé qué cosa, me grita por la ventana. Frena. Da la vuelta y yo venía caminando y veo que me aparece acá. Mientras grababa la historia anterior, el tipo estaba ahí”.

“Me río por los nervios pero no da, no está bueno. ¿Qué onda, maestro? Un tipo grande encima. Tengan cuidado”, agregó la panelista del ciclo de América conducido por Horacio Cabak.

Esta misma mañana, en el programa, la joven confió que estaba soltera nuevamente. “No estoy de novia, estoy soltera”, dijo Sofía que, a mediados de diciembre, se mostró en público junto a Jerónimo del Carril. Con naturalidad, ella confirmó la ruptura con el polista, algo que ya sonaba en los pasillos del canal porque había eliminado de Instagram una romántica publicación de ambos.

“La verdad es que sí, con Jero nos estuvimos conociendo y yo soy súper expresiva. Tengo la mejor con él, con su familia. Fue todo muy intenso, pero la realidad es que no estamos de novios. Para las fiestas yo me fui a Jujuy y él hizo sus cosas su gente. Vieron cómo son los polistas, que viajan un montón… La realidad es que yo estoy re focalizada en este programa”, comentó para cerrar el asunto.