Las fotos de Belén Francese disfrutando de su embarazo con un tierno mensaje a su bebe

Con un casamiento hace poco más de una semana y el anuncio de un embarazo como la frutilla del postre, Belén Francese puede decir que terminó el 2020 de la mejor manera. Ya con la noticia en el ámbito público, la actriz puede comenzar a disfrutar de su embarazo y compartirlo por todas las redes.

En sus más recientes publicaciones, Belén compartió dos posteos dedicados exclusivamente a su pequeño, de apenas tres meses de gestación. En el primero, la ahora mujer de Fabián Lencinas deseo un muy feliz 2021. Pero antes que a nadie, a su bebe.

“Tu Año 2021 BB!!! Donde nacerás. Feliz 2021!! Para todooooos les deseo Salud! Felicidad y Amor (con quien quieras y en todas sus formas y colores) lo demás es puro cuento ...”, dice en la galería de tres fotos donde luce un largo vestido blanco con verde y se toca la panza.

El 2021 dedicado a su bebe.

Acompañada por su familia en Año Nuevo.

Junto a su flamante marido y padre de su bebe.

El tierno mensaje de Belén a su bebe

En última publicación, la actriz se animó a mostrar su ya prominente panza en una toma en ropa interior. El efecto a contraluz hace de revelador de su nueva silueta de madre en la dulce espera.

“Adentro y Afuera. Escuche tus latidos fuertes con ganas de vivir. Sos el ejemplo más claro que Dios existe, sos vida! lo que fuimos y lo que somos, el milagro más puro”, dice en su testamento donde celebra la vida desde la concepción. “Sos tan bb ahí adentro mío, conectados! y pienso cuando salgas tanto por vivir. Y ahora entiendo.. Tantas cosas me trajiste, tantas cosas.. Un mundo nuevo de sensaciones diría la canción”, continúa su escrito.

La postal tuvo más de 19 mil likes.

Y tratando de explicar sus emociones puso: “Como que en un brote de ansiedad y sobreprotección no me gustaría veas el lado cruel y despiadado de este mundo. Te esperan tantos sueños, amores, ilusiones, canciones, profesiones etc. Pero te espera mi amor incondicional por siempre y la libertad para que seas feliz, libre, justo y honesto!”.

Belén terminó su texto demostrando la emocionante ansiedad por su nacimiento: “Mi corazón y el de tu papá están explotados de felicidad! De una felicidad inmensa que jamás experimente hasta hoy y un desborde de amor incalculable por tu llegada. Te llevo adentro y te espero acá a fuera mi amor”.