Aníbal Pachano deschavó a su hija Sofía y dijo con quién está de novia

El apellido Pachano se escucha todos los días en la tele gracias a que Sofía es una de las mejores participantes de “Masterchef Celebrity” pero la nota no es sobre un plato suyo sino sobre Aníbal, quien deschavó a su hija al contar con quién está de novia.

El coreógrafo y productor estuvo como invitado en “Nosotros a la mañana”, habló de su presente laboral y de cómo sobrevivió artísticamente a la cuarentena. Él es paciente de riesgo y sobre su año pasado, recordó: “Arranqué el 2020 con una neumonía bilateral y luego de un tratamiento pude recuperarme. Me fui a Chile y tuve un exitazo como pocas veces sucedió. Se generó un delirio con mi personaje. Vino la pandemia, pero tengo ganas de volver”.

Mientras adelantaba sus proyectos, el panelista Gastón Marote lo interrumpió para saber sobre su estado civil y él confesó que tiene “un touch and go cada tanto”: “No soy de estar mucho en pareja. Soy más bien solitario. A veces me gustaría estar con alguien, para irme de vacaciones”.

Lo cual sirvió de puntapié para consultarle sobre Sofía y su nuevo yerno. El artista habló de su hija y de Santiago Ramundo y sorprendió al exclamar: “Se encontró con un pibe divino, que me encanta y que conozco por zoom. No digo más porque me mata. Los dos están radiantes”.

La participante del reality de cocina de Telefé está de vacaciones en México y desde allá habló de su romance con la revista Gente: “De mi vida elijo no contar mucho, porque siento que está bueno preservarme. Se dijo mucho sobre parejas con las que no pasó nada: siempre te quieren casar. Yo estoy bien y no necesito estar con alguien. Y menos contaría algo forzadamente. Vivimos un momento en el que para alguien descubrir un romance es conseguir una estrellita. A mí esa presión me aleja, no me da ganas de contarlo. Cuando sea algo orgánico lo diré, pero no tengo título ni nada que informar. Yo creo que los compañeros se encuentran. El amor no sé si es para toda la vida, pero el respeto y la lealtad sí”, sentenció.

Aunque en un episodio de “Masterchef Celebrity” ella tuvo un guiño para con el joven actor y cantante que es reconocido por interpretar a Luca Grossi en “Sueña conmigo”.