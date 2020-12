Reapareció Matías Morla tras la muerte de Maradona y reveló las últimas palabras que tuvo con él

Después de tanta polémica con la marca registrada de Diego Maradona y el silencio durante casi un mes desde el fallecimiento del ex futbolista, Matías Morla volvió a salir en escena el miércoles pasado durante la inauguración de una avenida con nombre del astro del fútbol en Esquina, Corrientes.

El acto se llevó a cabo en la ciudad natal de Chitoro y Doña Tota. El abogado se dirigió hasta allí junto a Ana, una de las hermanas del Diez y brindó un discurso en el que reveló cuáles fueron las últimas palabras que cruzó con Diego antes de su fallecimiento.

Con el micrófono en mano arriba del escenario Morla comenzó hablando de la generosidad del ex DT de la selección y su vínculo con la ciudad correntina: “Antes de su lamentable muerte, él había iniciado una negociación con diputados para que en este lugar se pueda hacer una campaña solidaria, Las diez del 10. Con la familia, lo que hacemos después de lo que sucedió con Diego, es seguir adelante con su legado y sus ideas. Él siempre amó al pueblo, siempre se portó bien con el pueblo y fue muy solidario. Tengo un sinfín de charlas y recuerdos, y todas tienen un anclaje en común: dar”.

Siguiendo con su discurso Matías mencionó la relación que tenía Maradona y reveló la última charla que tuvo con él. “La última charla que tuve se refirió a la Navidad y a juntar a sus seres queridos. En esta última etapa de su vida era un Diego más tranquilo y menos polémico.

“La última palabra que me dijo fue ‘te amo’ y besó mi mano. El amor que tengo por él trasciende esta vida ampliamente. Todos estamos viviendo el peor momento de nuestras vidas, haciendo un duelo… Pasaron 30 días de su muerte y no entendemos bien qué pasó, quién va a ser el responsable, si hay responsables, o qué está pasando”, cerró su discurso el ex abogado personal de Pelusa.