¿Qué se hizo Viviana Canosa en la cara? Apareció con un “refresh facial” en las redes y no pasó desapercibida

Viviana Canosa es tendencia en las redes y no por una nueva pelea con algún colega suyo ni por tomar o decir algo fuera de lugar frente a la pantalla. Sino que, desde sus vacaciones, la mediática compartió varias fotografías en las que se muestra con un nuevo rostro.

La pregunta que todos se hacen es ¿qué se hizo? y ella no reveló la respuesta sino que jugó con la incertidumbre y sumó más tomas en las historias de Instagram. En bikini, la conductora se mostró muy diferente a la última vez que apareció en los medios y muchos apuntaron a un refresh facial mientras que otros dicen que solo se trata de un filtro digital.

Mirando de frente a su celular, con un libro en mano y el mate a su lado, la pelirroja lució un traje de baño negro y si bien está beboteando para todos sus seguidores, ellos recayeron en su nueva apariencia.

Viviana Canosa ¿se hizo un refresh facial?

Los elogios y comentarios sobre su nueva apariencia colmaron Twitter, fue uno de los nombres más nombrados y que marcaron tendencia y ella solo se limitó a agradecerle a la gente hacerla Trending Topic aunque aclaró que no sabía el motivo.

Canosa está de vacaciones y con un primer plano de su cara reveló que volverá a la televisión, al canal A24, ya que firmó contrato para ser parte de “El poder de la palabra”. Y lo que reafirma la versión del paso por el quirófano es que escribió: “Volver en mi nueva versión y darles lo mejor de mi. Los amo”.

¿Qué dijeron en las redes sobre el nuevo rostro de Viviana Canosa?

Muchos de los usuarios de las redes sociales quedaron asombrados al ver a Viviana Canosa tan diferente y muchos se animaron a hacer viral su rostro con retoques.

Y claro, las opiniones, humoradas y halagos no tardaron en llegar al mundo virtual. “Perdón Flor Peña pero the new milf is Viviana Canosa” o “Viviana Canosa es la única famosa del país que sabe tocarse la cara, las demás sólo son tragedias mal bronceadas con labios chuecos”.

Viviana Canosa es tendencia en las redes por su nuevo rostro

“Lo fuerte que está la Canosa dios soy capaz de tomar un litro de cloro”, “La cara nueva de Viviana Canosa keeee”, “Canosa está más fuerte que patada de burro” y “Qué le pasó en la cara a la Canosa qué filtro de ig está usando?”.

Pero también sumaron: “Chicos cómo les va a generar contradicción Viviana Canosa si absolutamente todos le re damos”, “No discutiré la belleza de Canosa porque es la esencia de la villana ponerse cada día más hermosa”.