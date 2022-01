Son muchas las personas que, a la hora de jugar, apostar o competir en algún deporte quieren ganar a toda costa y no tienen en cuenta que tienen las mismas posibilidades de triunfar y de perder. Se enfurecen e indignan cuando el resultado no les favorece.

Y en ellos haremos foco hoy. En este horóscopo veremos cuál es el signo del zodíaco que odia perder, ese que por orgullo o por un fuerte sentido de la competitividad, no sabe lidiar con la derrota.

Sagitario, el signo del zodíaco que odia perder

La palabra perder no aparece en el léxico de los nativos de Sagitario; no son de los que más se preocupan por ganar pero no toleran la derrota.

Sagitario, el signo del zodíaco que no le gusta perder (Imagen ilustrativa / Web)

En los mano a mano, se obligan a esforzarse al máximo porque no admitirían perder contra una sola persona. Nunca dan el brazo a torcer porque darse por vencidos es un desafío mayor.

Son seres orgullosos, aunque hay que distinguir el orgullo positivo del negativo. El primero es beneficioso, ya que la persona se llena de autoestima y autoconfianza. Es necesario para confiar en nuestras acciones y valorarnos.

Y el segundo termina en la soberbia. Normalmente nos aleja de los otros, lo tienen aquellos que generan conflictos y que desgastan las relaciones.