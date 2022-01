Alex Caniggia criticó a la gente que veranea en la costa argentina: “Es una peste”

Desde que irrumpió en los medios de comunicación, Alex Caniggia no le escapa a los temas más polémicos. En esta temporada veraniega, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis no se quedó callado y arremetió contra los que veranean en la costa argentina.

Alex provocativo en Punta del Este

“Ir a la Costa Argentina es una peste... y me importa un carajo a quién le moleste”, expresó el mediático en sus rede sociales. “El que quiera celeste, que le cueste... yo soy de la high, veraneo en Punta del Este”, continuó el hermano de Charlotte Caniggia refiriéndose a Uruguay, lugar en donde se encuentra actualmente.

Tras estos dichos, la respuesta del público no se hizo esperar y recibió duras críticas por parte de sus seguidores: “Quedate allá nomas, no vengas a pedir trabajo en Argentina”; “Dale, si yo fuera de la high estaría en Cancún y no en Punta del Este”; “En medias con las pantuflas de hotel barreta... Dale, man, déjate de joder sos re barats”, fueron algunos de las expresiones de los indignados usuarios.

Lejos de importarle las opiniones ajenas, el joven redobló la apuesta y compartió algunas imágenes provocadoras respecto a sus anteriores dichos, tales como: “Siempre cheto, nunca incheto”, “Los millonarios veraneamos en Punta, los barats en la costa” y “No tenemos competencia”.