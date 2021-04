¿Qué le pasó al Loco Montenegro que tuvo que abandonar la grabación de MasterChef Celebrity 2?

La presión para los ocho eliminados de MasterChef Celebrity 2 va en aumento en la Semana de Super Revancha, ya que por última vez se la juegan para poder volver a la carrera del reality culinario. Solo tienen estos días para mostrar que sus habilidades en la cocina valen lo suficiente como para que el jurado los elija.

Pero para el Loco Montenegro, la semana no ha sido fácil. Recién asimilaba su eliminación cuando tuvo que comenzar a defender su lugar, tratando de vencer al mismo plato que lo había sacado del programa una noche anterior. En la gala del martes, una preparación de berenjena y atún lo volvió a poner en aprietos, al punto de que decidió abandonar el salón antes de que hubiera terminado el ciclo.

Durante la preparación, el participante parecía bien encaminado, y recibió de buena gana los consejos de Germán Martitegui. Pero luego de una difícil devolución, no se lo volvió a ver en pantalla.

“Quiero hacer una aclaración: obviamente no está el Hernán ‘Loco’ Montenegro. Se sintió un poco sofocado y entonces pidió retirarse. Obviamente que fue evaluado su plato”, explicó Santiago Del Moro a la audiencia para dejar tranquilos a todos.

¿La devolución tiene algo que ver?

“Me parece que la devolución es 50/50. No me da para subir, eso me queda claro”, dijo luego de presentar ante el jurado su berenjena gratinada rellena de atún, cebolla, tomate y ciboulette con una ensalada. Pero tales fueron sus nervios en el tiempo de preparación que ni siquiera llegó a ponerle nombre.

Para Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, su plato no fue la gran sensación, sobre todo porque a sus verduras le faltaba cocción. Aunque esta era justamente la indicación que Tegui le había recomendado.

“Hoy te veo bajo de energía. ¿Es por el calor? Lo que te pasó a vos, les pasa mucho a los cocineros porque trabajan con mucha temperatura; pero lo bueno es que pudiste presentar el plato a tiempo”, le consultó el conductor al no verle muy buena cara. “Transpiré mucho”, le reconoció el exbatquetbolista, que luego pidió salir del salón y no estuvo presente cuando Fernando Carlos fue elegido como el mejor de la noche.

“Es como un Pokemón, es evolución tu plato”, le dijo Betular en su devolución de tomates rellenos con atún y le valió su espacio en el balcón junto a Flavia Palmiero.