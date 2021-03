¿Qué le pasa a Loly Antoniale? Su ausencia en las redes genera preocupación

La última publicación de Loly Antoniale fue hace 13 semanas y esa es la razón por la que muchos seguidores comenzaron a comentar sobre la ausencia de la joven en las redes sociales.

Con una bikini amarilla Loly se mostró en la playa y escribió: “Lo que aprecias...te aprecia🤗✨en MI🌎”. Desde fin de año no se volvió a saber de la ex de Jorge Rial y, lo que en un comienzo pareció algo normal con el paso de las semanas se generó una preocupación mayor.

Desde la separación de la joven del conductor, la mediática eligió un perfil bajo y luego de un tiempo dejó el país para instalarse en Miami.

Con más de 715 mil seguidores, Loly acostumbraba a compartir momentos de su vida en el país del norte.