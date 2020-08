Así es por dentro la lujosa casa de Loly Antoniale en Miami: “Queen of my castle”

Después de la escandalosa separación con Jorge Rial, Mariana “Loly” Antoniale encontró en Miami la paz y el refugio que no tenía en nuestro país. Después de pasar el verano en Argentina, visitando a su familia en Córdoba, y con el inminente cierre de las fronteras por el coronavirus, en el mes de marzo decidió volver a Estados Unidos. Desde allí, la modelo se ha encargado de mostrar a su seguidores en Instagram la vida que lleva en el norte del continente desde ya hace algunos años.

Loly no sólo comparte con sus seguidores fotos en las paradisíacas playas del estado de Florida, siempre respetando las medidas sanitarias que rigen por la pandemia de coronavirus, también se muestra disfrutando del verano desde la pileta de su vivienda o en algún otro ambiente de su casa.

En una de sus últimas publicaciones en en la red social de las fotografías, la ex vedette posó en el lugar en el que pasa su día a día. “Queen of my castle” (reina de mi castillo), escribió como pie de foto a la secuencia.

En las imágenes se la ve usando lentes de sol y un sombrero amarillo, con una remera del mismo color y la falda en tonos lavanda. Loly está parada en el amplio jardín de la su hogar y de fondo se ve un poco borrosa la casa.

Sin embargo, en otras de sus publicaciones ha dado detalles de la propiedad, que cuenta con amplios ambientes, con color blanco como predominante, una pileta cubierta y mucho verde en su jardín que cuenta con palmeras, arbustos y otros árboles.

En sus posteos, la mujer que debutó en el ambiente de la mano de Gerardo Sofovich suma positivos mensajes para sus seguidores, consejos para el cuidado de la piel, rutinas de entrenamiento y alguna que otra receta desde su reluciente cocina.