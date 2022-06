Puli Demaría sufrió un violento asalto: “Se metió a mi auto a golpearme”

Puli Demaría, ex columnista de Pampita Online, fue asaltada en plena avenida 9 de Julio y contó los detalles del hecho. El delincuente se metió al auto de la DJ y la golpeó.

“Vino un flaco, me ensució el vidrio de adelante y yo le dije ‘no, no’ porque tenía el auto recién lavado, y de atrás vino otro a ensuciarme. Entonces tenía los dos vidrios sucios, estaba en el semáforo, tenía autos alrededor, no tenía vía de escape; y vino otro a tocarme el vidrio, como que me quería decir algo. Nunca pensé que me estaban por afanar”, contó Demaría a Radio Mitre.

En medio del relato a Juan Etchegoyen, la mujer comentó que el ladrón utilizó una estrategia particular para bajar el vidrio de la ventana y así poder subir. “El flaco me limpió un poco, se fue para atrás a ensuciar, me fijo y tenía 100 pesos. Trato de no sacar la cartera, que no sea visible. (…) y apenas bajé la ventana para darle la plata. El tipo tenía algo que lo apoyó, empujó con fuerza la ventana, la bajó, se me metió adentro y me golpeó”, comentó.

Haciendo hincapié en que los demás automovilistas “estaban llenos de miedo”, detalló que uno de los atacantes le golpeó fuertemente la ventana pero no pudo romperla porque tiene vidrios blindados. Aún asi, una vez dentro logró quitarle el teléfono celular.

“A mí me golpearon y yo estaba con cinturón y no tenía poder de reacción. Cuando se metió, me golpeó con su brazo derecho. No sé si lo hizo a propósito o para moverse. Yo arranqué estaba toda peinada y maquillada para ir a La jaula de la moda y como no tenía comunicación con nadie, me fui al canal a buscar contención”, señaló.

Sobre su teléfono celular, comentó que al llegar la noche descubrió la ubicación del mismo pero cuando llegó al lugar ya se lo habían llevado. Por último, aseguró que solo le quedó un dolor del golpe que luego se alivió.