Por primera vez, Nicolás Cabré habla de su separación con Laurita Fernández: “Si no va, no va”

Desde que todo terminó entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández, ninguno de los dos ha dado declaraciones claras de lo que ocurrió entre ellos. Sin embargo, Nico dio algunos indicios que podrían indicar qué fue lo que sucedió en la pareja para darle punto final a una relación de varios años.

El actor habló por primera vez de su separación con la actriz en el programa de Germán Paoloski, No es tan tarde, que se transmite por la pantalla de Telefe. Y si bien no la nombra en ningún momento, si fue determinante cuando habló de terminar vínculos amorosos.

“A veces hay que admitirlo, hacer un mea culpa, pedir perdón si es que hay que pedirlo y decir que no va”, sentenció Cabré.

Caracterizado por ser políticamente correcto y amable con sus invitados cuando quiere ahondar en esos temas más delicados que rondan la intimidad de sus entrevistados, Paoloski encontró el momento para meterse de lleno en la ruptura de la pareja de actores.

Cuando citó la frase: “No sufrí mucho por amor, cuando las cosas no funcionan se corta y listo”, Cabré asintió mientras escuchaba y luego tomó cartas en el asunto sobre su postura frente a las relaciones y las rupturas.

“La vida es simple, sólo que nosotros no podemos verlo”, aseguró entonces el actor que tiene un larguísimo historial amoroso en su haber. Y agregó muy serio que cuando algo se termina “Ya está”.

“A veces la peleo mucho, mucho... hasta que entro en un estadio en el que decís que si no va, no va”, graficó Nicolás Cabré sobre la cuestión.

La pareja terminó en los últimos meses del 2021 y parece ser que será el punto final.

Además, intentó ser correcto al explicar: “Obviamente que sufro, me duele, me da lástima... pero es todo un proceso. La peleo, la peleo, la peleo hasta que no me queda más y decís ‘bueno, no pudo ser”.

Y para redondear, agregó: “La vida es muy simple y se la presentamos a nuestros niños así, después nos olvidamos, nosotros somos los que no la vemos... pero es así”.

Finalmente, decidió dejar un mensaje implícito para su última ex, Laurita Fernández: “A veces hay que admitirlo, hacer un mea culpa, pedir perdón si es que hay que pedirlo y decir que no va”.