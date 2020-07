¿Poliamor? El amante de la esposa de Will Smith dijo que el actor aprobó la relación extramatrimonial

El actor Will Smith y su mujer Jada Pinkett se casaron en 1997 y, desde el primer momento apostaron a ser una “pareja abierta”.

Esta modalidad la confirmó recientemente el rapero August Alsina quien confirmó haber mantenido un romance con la intérprete de la saga “Matrix”.

Al tanto de la relación de los actores, Alsina agregó: “Él me dio su bendición y yo me entregué totalmente a esa relación durante años. Realmente la amé profundamente y le tengo mucho cariño. Me dediqué a ello ”, aseguró el rapero.

Conocidas las declaraciones públicas del cantante, el matrimonio evitó hablar del tema, pero finalmente Pinkett dijo: “necesitamos sanar ciertas heridas, así que voy a sentarme en la mesa roja”, en referencia a “Red table talk”, que conduce en Facebook junto a su hija Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris.

También la actual mujer de Smith comentó, en ese espacio en las redes sociales, que llegó a un acuerdo con la ex de su esposo Sheree Zampino, por el bien del hijo de la pareja, Trey.

Por su parte, el rapero Alsina dijo en una entrevista que perdió dinero y amistades por su vínculo extramatrimonial con Pinkett: “Creo que es porque nadie sabe la verdad, pero no he hecho nada malo. Todo aquello me destrozó. Probablemente haya sido lo más duro que me ha sucedido en toda mi vida”, señaló el músico de 27 años.

La relación entre la actriz y el cantante nacido en Nueva Orleans tomó estado público cuando ambos compartieron fotos en las redes sociales en las que se los ve juntos, entre ellas las imágenes de unas vacaciones compartidas en Hawaii y su asistencia a la gala de los premios BET Awards en 2017.