¡Polémica en “La Voz Argentina”! Soledad eligió a una participante porque la conocía y estallaron las redes

Otra vez se encendieron las alarmas “La Voz Argentina”, ya que a las polémicas de Bianca, la hija del cómico Miguel Ángel Cherutti, que tuvo una buena performance, pero quedó empañada cuando muchos usuarios recordaron que ya formó parte de un certamen similar en 2020 cuando acompañó a su papá en el “Cantando 2020″, y la de Abigail Ledesma, que en 2014 ganó en “Dos al éxito”, un segmento del programa “Tu mejor sábado”, se le suma el nombre de Josefina Arenas.

La joven cantante es originaria de Tandil y tras cantar “Pa callar tus penas”, de la compositora y cantante chilena Cami, consiguió que la jurado Soledad Pastorutti diera vuelta su silla para darle continuidad en el programa de Telefe.

Cuando llegó el momento de la devolución La Sole, de entrada le reveló a sus compañeros: “¿Sabés que la conozco? Andando juntas los caminos de las redes y los festivales, cantamos en un camarín”. “Yo te digo, la memoria tuya es como la de Mirtha Legrand ¡Sorprendida estoy!” bromeó Lali Espósito.

Josefina Arenas interpretando “Pa callar tus penas”. captura

“Soy memoriosa pero no rencorosa, como Mirtha”, siguió el chiste la artista de Arequito. “Te escuchaba, te escuchaba y me decía que de algún lado te conozco...”, le aseguró a la participante y luego esta le confirmó que fue en durante la Fiesta de la Frambuesa en Barker, al sur de la Provincia de Buenos Aires.

Además, tanto Ricardo Montaner como sus hijos, Mau y Ricky, recordaron que tienen familia en Tandil, concretamente los dueños de una peluquería local, a la que Ricardo nombró y le hizo publicidad gratuita.

El hecho de que Soledad conociera previamente a la concursante despertó ciertas suspicacias en la red social Twitter, que no dejaron pasar aquel encuentro. “Que Soledad se dé vuelta con una participante que ya conocía ¿no es acomodo? Nadie dice nada”, expresó una usuaria. “Soledad siempre se da vuelta con la gente a la que conoce. Que justo.”, se quejó otra. Entre otros repudios, un cibernauta destacó que se dan vuelta con alguien conocido “y después un pibe que la rompe no se dan vuelta ninguno”.

Días atrás, en su Instagram, Virginia Módica, la directora vocal del reality fue contundente: “Siempre voy a promover que la gente con talento sea vista y escuchada una y otra vez. No me parece que tenga que justificar absolutamente nada”. Pero desde Intrusos, mantuvieron la postura de que el certamen tendría “acomodos” : “Si uno se presenta que no te conoce a vos, te mandan a la casa. Si no lo vio Módica no pasa, la regla es rara...”, dijo Rodrigo Lussich.