Paula de “Bake Off” realizo un contundente descargo contra los que la acusaron de dar “lástima” tras su confesión

En la noche del lunes en “Bake Off”, sorprendió a todos la confesión de la participante Paula Paternoster, quien tras presentar su torta galesa, conmovió a todos los presentes y el público cuando reveló entre lágrimas un hecho relacionado con su salud.

“Es una torta que yo creo que nos debemos con mi familia. Venimos de unos meses muy complicados”, comenzó la participante, quien presentó un bizcochuelo de limón más torta galesa de naranja con arándanos rojos, castañas y maní con crema vegetal. “En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro, un adenoma hipofisario. Es benigno, pero eso desencadena problemas hormonales como infertilidad, menopausia temprana”, reveló Paula, quien dejó a todos los presentes sin palabras.

“Todo esto me lo dijeron en una llamada de veinte minutos, que fue bastante difícil de procesar. Y ahí le metí un montón a la pastelería. Y en este camino, la ciencia no siempre tiene respuestas cortas, y fui a una persona que me dijo ‘vos sos una ganadora’ y me dijo que me anotara en Bake Off, porque tenés todo para ganar”, recordó Paula con lágrimas en los ojos. “Y abrió la inscripción, mandé el video y al día siguiente me llamaron para que esté acá, así que estoy muy feliz y muy orgullosa también”, agregó la joven que es empleada administrativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Esta historia fue muy comentada en la red social Twitter, cuando un grupo de personas acusaron a Paula de querer dar lástima con su relato y, además, comparó su historia con la de Emiliano, un participante que reveló haber dejado sus estudios para adentrarse de lleno en el mundo de la pastelería. Esto no le cayó bien a la joven, quien uso la misma plataforma para realizar su descargo.

El descargo y defensa de Paula de "Bake Off" hacia su compañero, Emiliano.

“Bardear porque una cosa es peor que la otra o especular con que fue una elección para dar lástima es realmente una falta de respeto. Ustedes quieren buscar un villano y se olvidan que del otro lado hay personas que hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos”, comenzó la concursante.

“Otra cosa que quiero aclarar porque la edición es cruel. La idea de la torta era celebrar algo/ alguien. Eso lo sabíamos de ante mano. Por eso me parece horrible lo que dijeron de @emilianobakeoff. Cada uno tiene sus batallas, sus conflictos y dolores”, manifestó Paula, en claro apoyo hacia su compañero.

También tuvo tiempo de agradecer a las personas que le brindaron muestras de apoyo: “Tengo mil mensajes y voy a tratar de contestar TODOS porque la verdad que estoy muy MUY agradecida del amor que me dieron. Me fui porque pensé que iba a recibir mucho odio y la realidad es que fue puro amor. Me siento muy querida. Gracias por escucharme”, cerró.