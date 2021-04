Patrick Dempsey y su lado desconocido: violencia, infidelidades y escándalos en el set de “Grey’s Anatomy”

Patrick Dempsey interpretó al doctor Derek Shepherd durante 10 temporadas de ”Grey´s Anatomy” . Enamoró a un montón de seguidores de la serie y de su vida personal no se conocía mucho. Hasta ahora que salió a la luz una denuncia de violencia de género por parte de su ex mujer y mánager.

En 1984 el artista de 17 años se enamoró de Rocky Parker, una reconocida actriz teatral que le llevaba 26 años, una diferencia de edad que los llevó a mantener en secreto su romance. Ya con la mayoría de edad cumplida, en 1987, se casaron y la mujer empezó a guiarlo en cuanto a la elección de los proyectos laborales.

La historia de amor no tuvo un final feliz, siete años duraron juntos y luego procedieron a la firma del divorcio. Pero no solo eso, con el correr de los años, Rocky denunció a su ex por ejercer violencia sobre ella.

Parker, quien falleció en 2014, acusó a Patrick de golpearla mientras filmaba el film “Can’t Buy Me Love” porque “quería saber lo que era pegarle a una mujer”, a la vez que reconoció que ya le había quebrado un de la mano al cerrar la puerta de su auto.

Dempsey estuvo soltero después de su matrimonio hasta que se enamoró de Jillian Fink, maquilladora y fanática suya. Volvió a pasar por el altar y tuvieron tres hijos pero la felicidad se acabó cuando el artista engañó a su pareja con una actriz de la serie “Grey¿ s Anatomy”.

Un rumor que corrió por los sets de filmación es que la situación habría sido descubierta por Ellen Pompeo, quien interpreta a Meredith Grey, también doctora y esposa en la ficción de Patrick. “Él tenía una relación inapropiada con una joven que trabajaba en el set. Ellen se enteró y se puso furiosa, pues es amiga de Jillian, así que lo contó todo”, revelaron fuentes consultadas .

A pesar del engaño, al tiempo, la pareja se reconcilió y solucionaron los problemas maritales. Eso sí, él se ausentó por varias temporadas de la exitosa serie de televisión que lleva 17 emitidas.