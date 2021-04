Pampita se volvió tendencia en Twitter por su mensaje a Alberto Fernández a causa de la suspensión de clases

Ayer, el presidente Alberto Fernández anuncio formalmente muchas de las nuevas medidas que volverán al igual que el año pasado, con el objetivo de evitar la curva de casos positivos de coronavirus que va en aumento. Entre ellas, se explicó que los en los tres niveles educativos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las clases quedarán suspendidas a partir del lunes 19. Los docentes deberán retornar al método de enseñanza virtual y a medida quedará vigente hasta el viernes 30 de abril.

Pero esta decisión ocasionó una ola de enojo e indignación en los padres de la población. En el ámbito de los famosos, sus mensajes se hicieron notar por las redes. Como Pampita, que dio su opinión a través de tres mensajes de Twitter: “¡La educación es un tema crítico en una emergencia! Los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social”.

“Alumnos de primaria podrían perder hasta el 70 por ciento del aprendizaje! Las clases virtuales producen u deterioro en la salud física y emocional de los estudiantes!”, escribió la modelo y conductora a partir de la experiencia, con tres hijos que todavía asisten a la primaria.

Quien también se sumó fue Amalia Granata, que recreó por las redes la escena familiar: “En este momento estoy conteniendo el llanto de mi hija que la dejan sin colegio presencial y sin cumpleaños por segunda vez, el costo emocional de nuestros hijos lo van a pagar caro. Sinvergüenzas, inútiles, mercenarios. Tenemos que salir todos por la República”. Y la periodista continuó con un palpable enojo: “Nunca va a entender lo que esto hace en la salud mental de los chicos. No tiene idea de lo que es alguien que trabaje y no tenga con quien dejar a los chicos. No tiene idea lo que es llevar adelante un negocio o emprendimiento. No tiene idea, ni empatía, de lo que piensa el pueblo”.

El hashtag de Paula Chaves que ya comienza a ser tendencia

Paula Chaves fue otra de las preocupadas madres que se refirió a la nueva medida: “El porcentaje de contagio en aulas es muy bajooooooo... piensen en la salud mental de las chicas y chicos... por favor!!!”. Acompañó su texto con un hashtag al que ya se han comenzado a sumar muchos usuarios: #NoCierrenLasEscuelas.

“Sin clases presenciales de vuelta”, describió Luciana Salazar , para completar poniendo: “Las clases era lo ULTIMO!!!”. Guillermina Valdéz también se sumó por su hijo Lolo y pensando en los pequeños de menos recursos: “¡¡¿¿las clases??!!... ¿¿y los chicos que no tienen conectividad??”. María del Cerro dijo, aunque más sutil: “¡Los chicos son el futuro!”.

Al final, hasta se escuchó la voz del Pollo Álvarez, plantando un ingenioso dicho: “Pregunta un futbolero... ¿el fútbol es más importante que las clases?”.