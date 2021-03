En medio del escándalo, Martín Redrado salió a explicar qué pasó con Luciana Salazar en Miami

Desde hace algunas semanas, el escándalo entre Martín Redrado y Luciana Salazar no se detiene y siguen surgiendo pruebas, fotos y audios que dan cuenta de la complicada relación entre los famosos.

Ahora y luego de solo expresarse a través de sus abogados, Martín Redrado salió a contar su verdad en relación al escándalo con la rubia.

En el programa “Intrusos” (América) Redrado intercambió mensajes de WhatsApp con la periodista Paula Varela y dio su versión de cómo sucedieron los hechos entre la pareja.

Rodrigo Lussich comenzó diciendo: “Estrategias polémicas y sobre todos carpetazos. Se carpetean mutuamente…Ella manda un audio, él responde con un chat. Ella envía un mail, él desmiente la fecha y así siguen…”.

Sorprendido con la explicación de su compañero Adrián Pallares agregó: “Hay que decir que durante todos estos meses ellos estuvieron vinculados. Lo digo principalmente por Martín que lo niega.”

En ese momento Paula Varela, quien consiguió la palabra del empresario sumó: “Hablé con Redrado porque no nos cerraban las fechas. Él aclaró todo, dijo que no era verdad que se había separado por ella ”, comenzó diciendo la comunicadora y luego agregó: “Él quiere seguir viendo a Matilda, quiere ser su figura masculina. Él también me confirmó que entre ellos no hubo intimidad. Le pregunté a Luciana me dijo que sí, que habían tenido intimidad”.

En uno de los chats recibidos Redrado comentó: “Ella me planteó que para que yo pudiera volver a ver a Matilda teníamos que tener una relación entre nosotros. Y ahí le pregunté cómo se la imaginaba”.

También Martín dijo que el encuentro en Miami tenía intenciones de “calmar las aguas” entre ellos y, en ese contexto surge el video que se viralizó hace unos días Luli filtró en los medios y reconoció que editó.

Sobre eso el economista dijo: “Mi conclusión… Luciana la cortó y la editó…Yo le pregunté si estaba enamorada y me dijo que no, yo le dije que tampoco. ¿Está claro? Yo no acordé ningún plan. Dejé que ella explicara lo que tenía en su mente”, finalizó el mediático.