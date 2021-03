El “sincericidio” de Paula Chaves: le gritó a Pedro Alfonso porque le dio Me Gusta a una famosa

Paula Chaves y Pedro “Peter” Alfonso se conocieron en la pista del “Bailando” y ahora son felices junto a sus tres hijos. En las redes sociales son muy activos los dos y en los últimos días, la modelo ha estado recorriendo varios programas de televisión. Después de visitar a los famosos de “Masterchef celebrity 2″, la también conductora se sentó en el living de “Flor de equipo”.

La mamá de Olivia, Baltazar y Filipa habló de todo su presente con Flor Peña y se animó a jugar al “Intragable”, el desafío en el que si no responde determinadas preguntas, debe comer o tomar preparaciones nada apetecibles. Fue en ese momento en que reveló una intimidad de su matrimonio.

Paula es humana y como cualquier persona tiene celos de su pareja e inseguridades gracias a las redes sociales. Para no comer un canapé de polenta con mermelada, la mediática confesó un reciente episodio en el que le hizo una escena de celos a Peter.

“Hace poco me volví loca con un Like que vi, que no me gustó. Ilógico. Totalmente ilógico. Después que me di cuenta dije, qué hice. Ella era una famosa. Podría mentir la respuesta, pero es verdad. Soy muy honesta. Le vi un Like y le dije, quéeeee”, soltó frente a cámara.

Y su desahogo siguió: “En el momento en que terminé de hacer el planteo me arrepentí. Estaba puérpera, recién parida... y.... te pega la hormona”. E inmediatamente comentó: “Él le dio Me Gusta a ella, pero no empiecen a indagar por ella”.