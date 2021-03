Maddox, el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt ya no usa el apellido del actor

Angelina Jolie y Brad Pitt están en todos los portales porque la actriz aseguró en nuevos documentos de la demanda de divorcio que tiene “pruebas” de la violencia doméstica que ejercía su exmarido y que está preparada para llevar a sus hijos a testificar en su contra.

La también productora presentó dicha información en la Corte ante la batalla legal que la enfrenta contra la estrella de Hollywood. Según los medios estadounidense, Angelina dijo que estaba lista para subir al estrado y ofrecer el testimonio de “niños menores de edad”, en alusión a sus seis hijos: Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14), y los gemelos Knox y Vivienne (12).

El casamiento de Angelina Jolie y Brad Pitt

Recordemos que el matrimonio se separó en 2016 y que su hijo mayor no quiere tener ningún vínculo con su padre por lo que decidió no usar más su apellido y solo llevar el materno, vale aclarar que en ocasiones legales deberá llevarlo porque aún no es oficial el cambio.

Todas estas fricciones entre Maddox y Brad se remontan a 2016, un poco antes de que Jolie realizara los trámites de divorcio con el actor. Una de las causas posibles de distanciamiento es una violenta disputa entre el joven y sus padres, ocurrida ese mismo año cuando la familia retornaba en un jet privado a Los Ángeles luego de una estadía en Francia.