Muy aplicada, Lizy Tagliani rindió un examen de abogacía en medio del programa de radio

Lizy Tagliani, quien por estos momentos forma parte del staff de Perros de la calle (Radio Urbana Play), de Minuto para ganar (Telefe) y prepara su ciclo Trato Hecho, además, está abogada al cursado de la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, estudios que comenzó en 2020 durante la cuarentena.

Lizy Tagliani en \

Assí, pese a sus esfuerfos y organización, no siempre le resulta fácil seguir adelante con todo. Al punto que debió rendir un examen final, modalidad virtual, en el mismo horario del programa radial que conduce junto a Andy Kusnetzoff.

Fue por ello que Lizy tomó la decisión de salir por un momento del estudio y realizar con su celular la evaluación oral. Al regresar al aire, contó: “Estoy nerviosa porque acabo de dar un examen. ¡Aprobé, por suerte! Tenía el horario de las 2 de la tarde, pero me avisaron que se adelantaba”, relató.

Después, compartió un video en sus redes del momento en que rendía: “Di el examen final de @DerechoUNLZ en el trabajo, nunca me sentí tan presionada, por un lado la presión de fallar en el trabajo y por otro la de dar bien el examen... Dios mio. Por suerte aprobé y no me rajaron de @UrbanaPlayFm así que feliz”, publicó, ya mucho más relajada y conociendo el resultado positivo.

“Día perfecto... rendí bien, el programa de radio estuvo genial”, sumó.

“Genia”, la felicitó su amiga Nicole Neumann. “Hermosa”, agregó Celeste Cid, entre tantos comentarios de felicitaciones que cosechó Lizy de parte de sus más de 5 millones de seguidores en Instagram y su casi millón y medio en Twitter.