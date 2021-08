Pampita aparece tomando un té mientras Benjamín Vicuña y la China Suárez anuncian su separación

A pocas horas del anuncio oficial de Benjamín Vicuña sobre su separación con la China Suárez, las miradas giraron hacia Pampita y su posible “reacción” ante la noticia. Sin embargo, la conductora se mostró apacible y relajada en sus redes sociales.

Mientras comienzan los comentarios y especulaciones sobre cuáles serían los motivos de la separación de la pareja de artistas, la esposa de Roberto García Moritán y mamá de Ana se mostró algo indiferente y relajada.

La conductora en un momento de relax. Web | Foto:Web

En su cuenta de Instagram, Pampita compartió imágenes de su rutina laboral y hogareña. Así, la vemos disfrutando de un momento de relax con una taza de té.

En Twitter los usuarios que no dudaron en salir a compartir, algunos de forma graciosa, cuál sería la hipotética reacción de la conductora ante la separación de la China Suárez y Vicuña.

¿Nada es como se imagina?

Fue en diciembre del 2015 cuando Pampita encontró a Benjamín Vicuña en medio de una situación con la China Suárez. De allí nació el famoso motorhome, la paltita y la manta de Nepal. En esa entonces filmaban El hilo rojo.

El tiempo pasó, seis años para ser exactos, y llegó el momento de la separación de Vicuña con la China. Claro que Pampita fue una de las consultadas y ella sin dudarlo reaccionó: “Ya saben que no hablo de eso, no tengo nada que decir. No tengo nada que comentar. Hasta luego”.

Pero hay más, la conductora dijo semanas atrás que ellos son una familia. “Hay una fantasía mediática con respecto a nuestra familia y la verdad es que nosotros tampoco nos exponemos mucho para demostrar lo contrario porque pensábamos que es algo íntimo”.

Pampita vive un presente totalmente diferente. Casada con Roberto García Moritán, con quien tuvo a Ana. Y en un gran momento laboral.