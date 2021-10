Pampita mostró cómo le quedaron los pies luego de entrenar para ir caminando a Luján: “Se me caen las uñas”

Con la idea de cumplir una promesa a la Virgen de Luján luego del feliz nacimiento de Ana, su hija con Roberto García Moritán, Pampita está realizando un gran esfuerzo en entrenarse día a día para poder caminar los 40 kilómetros que separan Capital Federal del Santuario de la Virgen.

A pocos días de la tradicional caminata a Luján, la conductora reconoció que ya se está preparando y que en cada salida sus pies terminan muy lastimados. Sin importar el dolor la mediática aclaró que “tiene mucho para agradecer”.

Durante el programa en Net TV, la conductora compartió con su público las consecuencias del entrenamiento y, para sorpresa de todos dejó a la vista ampollas reventadas por los 14 kilómetros que recorrió a modo de preparación física de cara a la procesión.

pies de Pampita

También Pampita comentó que perdió varias uñas de los dedos del pie: “En general se me caen las uñas del dedo gordo… Se me muere la raíz y se me caen. Así que después tengo que hacerme como una uña postiza”, precisó la modelo ante la mirada atónita de su staff.

Enfocada en su promesa la conductora precisó: “Tengo que ir a agradecer a la Virgen tantas cosas lindas que me han pasado últimamente”.