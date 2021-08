Pampita enfrentó las críticas de su baile en el caño a dos semanas de ser madre

Carolina “Pampita” Ardohain sigue dando qué hablar, haga lo que haga o diga lo que diga, ella es tema del día. Primero fue su belleza y looks durante el embarazo; luego por el nacimiento de Ana, su primera hija con Roberto García Moritán; le siguió el baile del caño a 18 días de dar a luz y ahora, su descargo.

La jurado de “La academia” cerró el ritmo más ardiente que tiene el certamen demostrando que su sensualidad sigue tan plena como siempre. “Tremendo”, la elogió Marcelo Tinelli y allí la modelo aclaró que “no podía hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía”. Y claro, hacía dos semanas del nacimiento de su quinta hija aunque su médico la aconsejó y permitió hacer solo algunas cosas en el caño.

“Me dijo: ‘Subí y bajá’. Pero todos los trucos invertidos son imposible, porque no me reacciona todo esto... Fue algo muy simple, muy sencillo. El que sabe de caño, sabe que hice pura sanata”, reveló Pampita para bajar un poco el tono de las críticas recibidas.

Muchos usuarios de las redes sociales le dijeron de todo por su actuación en “Showmatch” como así también varias personalidades del mundo de los medios. Pero a ella parece no importarle el qué dirán y sigue brillando en sus presentaciones en televisión.

En “Pampita on line” les dedicó unos segundos a todos esos que hablaron en su contra: “Todas las mamás que están con un bebito, ¿saben qué? que cada una viva la maternidad como quiere. Está bien sentirse mal, cansada y despeinada. Yo no pretendo quitarles la maternidad ni su licencia que bien merecida la tienen, al contrario, creo que debería durar más de tres meses porque son muy pocos días”.

Y sumó al aire: “Ojalá haya más leyes que nos apoyen a todas las mamás. Yo estoy en una situación que me lo permite, trabajo muy pocas horas y tengo gente que me ayuda”.

“A esta altura de la vida, se vive distinto todo. Con mucha ilusión, con mucha emoción”, reveló sobre su puerperio y lactancia con Ana. “A mí me encanta amamantar. A todos mis hijos les di hasta el año y medio, casi dos años. Lo disfruto mucho y tengo la suerte de poder hacerlo”, confió.