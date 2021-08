Dos participantes del Team de Ricardo Montaner cantaron sus canciones y en redes llovieron los memes

En la noche del martes en “La voz Argentina” se dio la particularidad de estrenarse una nueva etapa del certamen de canto llamada Knockout, en esta nueva forma de enfrentamiento los coaches eligen quién compite contra quién pero cada uno canta una canción, es un duelo a muerte.

Uno de los grandes duelos de la noche, fue el de Ezequiel Pedraza contra Tomás Barriento, ambos del team de Ricardo Montaner. Curiosamente, estos concursantes interpretaron ambos canciones del artista argentino nacionalizado venezolano.

Ezequiel cantó el tema “Quisiera” y dejó boquiabiertos a todos los jurados. En tanto, también interpretó un clásico de su coach “Tan Enamorados”, pero su performance no pudo contra la interpretación del cordobés, al que Ricardo eligió luego de meditarlo mucho y de definir la batalla como “un empate absoluto”.

Una de las curiosidades de la gala fue la reacción de Montaner al ver a Pedraza cantando su canción, ya que se lo vio efusivo, parado de su asiento y realizando gestos que daban a entender que él también estaba disfrutando de su propio tema en la voz de otra persona.

“Es difícil cantar en frente tuyo Ricardo, le pones una vara muy alta”, expresó Soledad Pastorutti. “Los admiro mucho. Yo he tratado de no cantar ninguna canción de mi padre, un poco por miedo a arruinar una canción de él”, coincidió Mau.

Inmediatamente Lali Espósito lo interrumpió y brindó un divertido momento: “Yo me subí a un escenario con Ricardo Montaner y le arruiné una canción sin ningún problema”, ante la negativa del músico quien alegó que no fue así, Lali confesó: “Te hago chiste pero nunca me tembló tanto la mano”.

La emoción de Ezequiel al recordar que su abuelo Ricardo Pedraza murió en un escenario. captura

Mientras Ezequiel y Tomás realizaban su performance, algunos televidentes se volcaron a Twitter y con ingeniosos memes, expresaron su desaprobación frente a la elección de temas, remarcando entre otras cosas el ego del artista, quién les dio sus propias canciones para que interpreten.