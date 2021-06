No están juntos, pero Martín Baclini hasta lloró en el reencuentro con las hijas de Cinthia Fernández

Nadie entiende mucho que pasa, porque a pesar de que niegan hasta una posible reconciliación, Cinthia Fernández y Martín Baclini parecen no solo hechos el uno para el otro, sino destinados a formar una familia con las tres hijas de ella. Ya en el pasado la panelista había confesado que sus hijas muchas veces le preguntan por su ex novio, al que extrañan. Pero en los últimos días se han visto varios videos de ellos juntos y ahora unos videos mostraron la emoción del bailarín cuando se reencontró con Charo, Bella y Fran.

Según se puede ver en las Stories de Instagram, Baclini cayó a la casa de su ex con varios regalos para las niñas. En la secuencia, una de ellas hasta se pone a llorar y comparte con el bailarín un tierno abrazo, muy a lo padre e hija. Cinthia mientras, grababa cada momento, emocionada.

Incluso luego compartieron otro momento en donde los cinco promocionan un viaje a Bariloche, pero con un divertido baile que los tiene a todos en sintonía, al ritmo de el hit de José María Listorti “Che che vení a Bariloche”.

Cinthia Fernández niega cualquier reconciliación

A pesar de que se los ve muy felices cuando están juntos, la panelista declaró que no está en sus planes volver, porque aunque se llevan muy bien, no logran coordinar como pareja. Incluso ella declaró en una serie de preguntas que los seguidores le hicieron por Instagram que hace algunos minutos Baclini se había retirado de su casa.

Pero en un momento, Cinthia no dio más y cuando le volvieron a preguntas si está con su ex, explotó: “Sabes que amigo, me cagaste el cuestionario. No hay persona que no me pregunte ‘volviste con Martín’”, aunque todo lo tomaba con humor, porque hasta etiquetó a su ex novio para dedicarle el mensaje.