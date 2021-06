Cinthia Fernández furiosa con Alex Caniggia luego de un polémico tuit

Luego del tenso momento entre Charlotte Caniggia y Pampita, quienes discutieron en medio de una devolución, se agregaron otros personajes al conflicto, entre ellos el hermano de la mediática quien la defendió en las redes sociales y ahora, se suma Cinthia Fernández, quien arremetió contra el hijo de Mariana Nannis: “Me parece que tenés que ser el p... amo para todo. Que te la tenés que bancar”.

“Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina. Veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés pampeana. Mejorate, sino la china vuelve y a tu marido te lo afana”, escribió en su cuenta de Twitter, Alex Caniggia.

Estos dichos causaron una fuerte controversia, ya que se supo que Pampita está pensando en dejar el ciclo de talentos si Alex es contratado por LaFlia. El mellizo de Charlotte se encontraría disponible, luego de ser descalificado de “Masterchef Celebrity 2″.

Quién decidió dar su opinión de este asunto fue Cinthia Fernández: “Que desagradable este vago de Caniggia diciéndole eso a Pampita que falta de respeto . Y a algunos ese bobo les parece gracioso!”, dijo la influencer, quién luego en el ciclo “Los Ángeles de la Mañana”, donde es panelista, dispararía más fuerte: “¿Puedo hacer una pregunta? Él no es el más pijud*? ¿Él no es el p... amo? Digo porque si sos tan, te la tenés que bancar. Lo dejás puesto. O le habrán avisado que se puede comer un juicio”, comenzó picante Cinthia.

Lejos de calmar las aguas, prosiguió con su furiosa crítica hacia el mediático: “Basta de criticar o creer que es gracioso, o de dañar, diciéndole a alguien que es cornuda. Él se cree que es gracioso y mucha gente se cree que ese bobo es gracioso. Porque mucha gente se lo festeja, no seamos hipócritas”. Siguen dándole lugar a este mamarracho, ¿de verdad?”, siguió cuestionando. Luego Ángel de Brito comentó: “Algo pasa con Charlotte y Alexander que los llaman”.

“Sí, todos los que le festejan a este nabo. Amamos lo bizarro y amamos y festejamos a todos estos bobos. No me gusta porque es constante la falta de respeto a mujeres. No podemos seguir festejando a este nabo”, cerró furiosa Fernández.