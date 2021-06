Alex Caniggia se metió en la pelea y fue picante con Pampita para defender a su hermana: “La herida de los cuernos...”

Pampita y Charlotte Caniggia se cruzaron en la pista de La Academia y se dijeron de todo frente a las cámaras. La mediática se mostró dolida y enojada con la modelo por una situación que se dio cuando fue panelista de Pampita Oline y se sumaron las devoluciones de la jurado, con las que la joven no está de acuerdo.

Charlotte no guardó su descontento hacia las devoluciones de Pampita y se lo hizo saber, pero a la modelo no le gustó la actitud y se desquitó con un puntaje, el que seguramente será muy bajo a juzgar por las palabras de la jurado.

“No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución. Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando en nada. Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mier…”, dijo Pampita.

Tras la repercusión de la pelea entre Charlotte y Pampita, Alex Caniggia optó por salir a defender a su hermana y lo hizo atacando el pasado de la modelo. Se refirió al apodo “muqui” que le pusieron otras modelos en sus comienzos y a la polémica separación de Benjamín Vicuña, la que involucró a la China Suárez.

“Me contaron que la mucama discutió con mi hermana... Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana”, comenzó Alex. Y cerró: “Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana... Mejorate, si no la China vuelve y a tu marido te lo afana”.