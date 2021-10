Nicole Neumann cautiva desde el mar y con una malla enteriza hiper cavada

Nicole Neumman está apareciendo mucho en la televisión y, por ende, en las redes sociales. cada uno de los looks que muestra delante de la pantalla, los comparte más tarde en Instagram para demostrar detalles y agradecer a las marcas que la visten.

Pero la fotografía sexy de hoy no tiene mucho que ver con canjes ni trabajos mediáticos sino todo lo contrario. Al parecer, la modelo está estresada y necesita vacaciones pero como tiene que cumplir con sus compromisos, recurre a los recuerdos vacacionales y comparte imágenes en la playa.

“Ahora tráfico y lluvia, pero mentalmente en esta foto. Queriéndome teletransportar!”, escribió en la red social donde tiene casi 2 millones de seguidores.

Nicole Neumann y una malla cavada con la subió la temperatura de Instagram

Y luego compartió una foto muy sexy, en la que muestra cómo le queda la malla enteriza en la parte de atrás. Con el agua del mar por debajo de su cola, Nicole revela sus curvas naturales y el cavado profundo del traje de baño negro que escogió utilizar.

“Vida sana, actividad física y @ampkprotein que me ayuda a tonificar y mantenerme en forma”, escribió como epígrafe aunque varios usuarios la criticaron por seguir haciéndole publicidad a polvos mágicos que no ayudan a mejorar la salud ni el físico.

Las fotos de Fabián Cubero y Mica Viciconte junto a las hijas de Nicole

El fin de semana, Fabián “Poroto” Cubero y Mica Viciconte decidieron pasar unos días familiares en un lugar donde pudieran descansar y también divertirse. Junto a las tres hijas del ex futbolista y Nicole Neumann fueron a un espacio recreacional y subieron fotos a las redes.

Tras las batallas judiciales, la ex “Combate” subió a su cuenta de Instagram postales con las tres adolescentes y la modelo no emitió palabra. Por lo visto, las paces están hechas entre la novia de Cubero y su ex.