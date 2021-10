Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña le piden a la China Suárez que vuelva al país para ver a sus hijos

Como era de esperarse, la escandalosa pelea matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi en la que la China Suárez estuvo involucrada, sigue salpicando para todos lados y cada vez se suman más nombres. Y es que ahora, los padres de los hijos de la modelo quieren estar con sus pequeños.

Según contó Andrea Taboada en “Los ángeles de la mañana”, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña le habrían hecho a la China el firme pedido de que regrese a sus niños a la Argentina. La joven hace más de un mes y medio que está instalada en España por asuntos laborales con Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña.

“Nico y Benjamín hablaron con ella porque quieren que vuelva lo antes posible para poder ver a sus hijos”, reveló la panelista del ciclo de chimentos de Ángel de Brito. Y claro, la artista fue más que criticada en el escándalo de infidelidad del futbolista del PSG y los actores que están en el país sienten la necesidad de proteger a sus pequeños.

Cabré sería el que más apurado está por ver a Rufina, su única hija, a quien no ve desde el día de la partida a Europa. En cambio, Vicuña pudo compartir varias jornadas con su niña y su niño cuando él viajó a Madrid para asistir a los Premios Platino.

La China Suárez y su descargo en Instagram sobre el Wandagat

La China Suárez fue señalada como la tercera en discordia en la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi, se dijo un montón de cosas de ella y cuando ya no pudo seguir escuchando todas las barbaridades que decían en su contra, rompió el silencio.

Escribió un mensaje extenso en las historias de Instagram y en varios puntos hizo también referencia al comienzo de sus relaciones con Nico Cabré y Benja Vicuña.

“Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose, y que no había conflictos. Siento en esta situación un deja vú infernal”, compartió en su extenso mensaje.