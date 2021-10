¿Cuál es el signo del zodíaco más difícil de aguantar?

El signo del zodíaco puede predecir muchas cosas sobre una persona y también determina muchos de sus rasgos y maneras de ser. Así que si conoces a alguien que no soportás, ya sabés que la culpa no es del todo de ese ser.

En el horóscopo de hoy le daremos luz al signo más difícil de aguantar del zodíaco, ese que es difícil de entender, el que en sus grupos de amigos o familias puede llegar a generar discusiones y es considerado el más complicado de todos.

Piscis, el signo más difícil de aguantar del zodíaco

La personalidad de los nativos de Piscis suele ser empática y hasta se cree que son fáciles de manipular porque no tienen carácter. Pero no es cierto, ya que son personas con gran temperamento; no se intimidan ante los cambios por lo que no todos pueden llegar a entenderlos.

Son individuos que se frustran y lo demuestran con mal humor, sus caras se transforman y sus sentimientos y emociones más profundas las exteriorizan.

Cáncer es el otro signo más difícil de aguantar del zodíaco

Los nativos del signo Cáncer suelen tener una personalidad insegura, inestable y sensible pero se vuelven seres complicados cuando se despierta su rencor.

Son personas que no superan fácilmente el pasado, que recordarán por mucho tiempo el daño que alguien les hizo.

No expresan lo que sienten y se guardan todo pero, claro, en algún momento estallan y ahí hablan por demás.