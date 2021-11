Nico Occhiato habló de la posibilidad de aparecer en el video de Flor Vigna: “No me da”

Tras el lanzamiento de Flor Vigna como cantante, su ex pareja y conductor Nicolás Occhiato habló al respecto del trabajo de la artista. Fue en Intrusos cuando le consultaron al Nico sobre el nuevo videoclip de Vigna “UY!”, donde aparece Luciano Castro como protagonista.

Y fue cuando le preguntaron si él protagonizaría el video en caso de que aún fuera la pareja de la reciente cantante, el conductor aseguró que sí, aunque no pudo evitar compararse: “No me da el cuerpo”.

La aparición de Luciano Castro en el primer videoclip de Flor Vigna como cantante ha sido uno de los temas más comentados en las redes y los medios.

UY!, el primer sencillo de Flor Vigna como cantante.

Por eso, tanto Adrián Pallares como Rodrigo Lussich quisieron saber si Occhiato, la expareja de Vigna, hubiera participado como lo hizo el actor.

“Si Flor Pigna te pedía que hicieras ese clip medio desnudo tirado en la vía, ¿los hubieses hecho?”, le pregutan los periodistas.

“Sí... ¿por qué no?”, contestó él. “¿Pero con ese pañal?”, le preguntan desde el piso. Y luego se comparó con la actual pareja de su ex: “A mí no me da el cuerpo”.

Cabe recordar que la exparticipante de La Academia de Showmatch estuvo en pareja con el joven conductor alrededor de siete años, con idas y vueltas.

La actriz invitó a su actual pareja, Luciano Castro, a formar parte de su nuevo videoclip.

Finalmente, y tras la última vez que decidieron apostar al amor el año pasado, este año decidieron poner fin a la relación definitivamente. En ese momento, Flor admitió que “éramos más amigos que novios”.

El debut musical de Flor Vigna con Luciano Castro

“Ya está disponible nuestro primer tema, nuestro primer video, llamado Uy! Está hecho con mucho amor y con mucho remo”, expresó la actriz el pasado jueves a través de sus historias de Instagram.

Con una emoción que se podía apreciar a lo lejos, la joven invitó a sus seguidores a que la acompañen en este nuevo camino. “Todo el que quiera sumar, denle click al link y dígannos que les parece.”

En el video, Flor aparece con diferentes atuendos y en diferentes locaciones, acompañadas en algunos momentos por Luciano Castro, su actual pareja.

El actor accedió a protagonizar el flamante video musical de la bailarina, en donde se lo puede ver desnudo en una bañera llena de agua y una gran cantidad de muñecas tipo Barbie, sonriente y cantando partes de Uy!