La inesperada reacción de Nico Occhiato al enterarse de la relación de Flor Vigna y Luciano Castro

Luego de la sorpresiva noticia del romance entre Luciano Castro y Flor Vigna, muchas personas cercanas la pareja festejaron la buena noticia y otros se sorprendieron por la novedad.

Uno de ellos fue Sabrina Rojas que prefirió no opinar porque no estaba al tanto de los temas personales de su ex marido.

Como era de esperarse, otro de los consultados fue el ex de Vigna, Nico Occhiato con quien la mediática mantuvo una intensa relación que parecía no tener fin a pesar de las constantes crisis que atravesaron.

En “Intrusos” (América), Karina Iavícoli se comunicó con el ex de Vigna quien opinó sobre la relación y dijo: “Flor se merece lo mejor. Siempre voy a estar feliz si ella está bien”, señaló Occhiato a los 7 meses de cortar la relación con su compañera de Combate.

Luego la periodista agregó: “Occhiato está muy concentrado en el trabajo, en sus proyectos”, señaló.

Para terminar Evelyn von Brocke recordó indignada como el joven calificó la relación con la actriz: “¡Como hermanos! Esa fue la frase que él le dijo ‘somos como hermanos’. ¡Horrible!”, recordó la rubia para cerrar el tema.