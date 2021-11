Flor Vigna lanzó su primer tema entre críticas y elogios: ¿Es una copia de Jimena Barón?

Este jueves, Flor Vigna debutó como cantante con el lanzamiento de “UY!”, su primer tema. El mismo estuvo acompañado por un videoclip súper colorido, que cuenta con la participación de Luciano Castro, la actual pareja de la actriz.

“Esta primera canción es la letra más pícara que escribí. Y no es autorreferencial ni dedicada a mi ex pareja. Habla particularmente de mirar por el retrovisor, observar para atrás y ver que ese lugar o persona o trabajo ya te queda chico. Es verlo desde otro punto de vista, ese algo que antes pertenecía a tu presente y ahora decís ‘yo no vuelvo ahí’”, explicó Vigna en diálogo con Caras, echando por tierra los rumores de que el tema estaba dedicado a su ex, Nicolás Occhiato.

Claro que la legión de fanáticos de la ex Combate la apoyó incondicionalmente en este lanzamiento: el videoclip se estrenó hace menos de un día y cuenta con casi 800 mil visualizaciones en Youtube. Sus seguidores destacaron la valentía y perserverancia de Vigna por animarse a cumplir su sueño de ser cantante.

Sin embargo, las críticas tampoco tardaron en llegar. En las distintas redes sociales, muchos usuarios aseguraron que Flor debería seguir bailando en vez de cantar, y hasta la trataron de copia de Jimena Barón.

