Nazarena Vélez opinó por primera vez sobre el amor entre su hija y Lucas Rodríguez

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez están a pocos pasos de convertirse en marido y mujer. Una de las relaciones más polémicas de 2017 está llegando finalmente a una de las aventuras más importantes. Cuando iniciaron su noviazgo, lo que resonó por todos los portales fue su relación como hermanastros (no medio hermanos), que a muchos resultaba un tanto rara, pero con el tiempo han demostrado que el amor todo lo puede. En este contexto, Nazarena Vélez dio por primera vez su opinión respecto al compromiso de su hija y su hijastro.

Cuando estaba siendo entrevistada por Intrusos, la ex vedette confesó algunas cosas. Gonzalo Vázquez le preguntó: “¿Te hizo acordar a vos en algún punto?”, y con su característico tono de sinceridad, Naza dijo: “No, por suerte no, sí fracasé siempre. Por suerte no me hizo acordar a mí”.

Luego agregó orgullosa de su hija y su futuro yerno dijo: “Esta es una historia de amor hermosa. Ellos se aman profundamente”.

Sobre el próximo casamiento, Nazarena opinó como madre y suegra del evento: “Estoy muy contenta. La estoy acompañando en los preparativos. Ella y Lucas me hacen partícipe de todo. Estoy súper contenta, nerviosa y ansiosa. Espero que todo se abra para que pueda hacer la fiesta que ella quiere hacer”.

En este mismo contexto, fue Barbie quien dijo que en realidad no se enredó con las noticias que daban en los medios: “Nunca fui muy de masoquearme viendo las cosas que decían. No me gustaba eso. Obviamente, no soy tonta y sé lo que se dijo, pero no era que estaba viendo en Twitter o en los programas. Cero. Nos dedicamos a vivir la relación. Y qué suerte que lo hicimos porque llegamos a este punto”.

La foto inédita de Lucas Rodríguez y Barbie

La caja de preguntas de Instagram Stories es una de las formas preferidas de Vélez para contarle a sus seguidores sobre los avances de la boda. En una de las recientes peticiones, una seguidora le pidió una foto nunca antes vista de ella con su futuro marido... y a todos les encantó.

En la foto del 4 de julio, se ve a la pareja abrazada y a Lucas con mucha cara de enamorado.