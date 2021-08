Nati Jota hizo una broma a sus seguidores mostrando sus habilidades para la actuación

Nati Jota ama interactuar con los millones de seguidores que tiene en sus redes sociales. Sea en fotografías sensuales o con videos donde vemos su parte humorista, la influencer sabe ganarse el apoyo y cariño de sus fans.

Sin embargo, a veces no todo es color de rosa en las redes sociales y eso fue lo que Nati quiso mostrar a sus seguidores pero en realidad todo fue una broma. Lo que comenzó como un descargo donde ella se muestra aquejada por recibir críticas de algunas personas mientras realizaba un vivo, terminó siendo una simple muestra de actuación de la panelista.

“Bueno ya me voy a armar mas cheta pero pueden ir siguiendome en twitch.tv/jotanati. este clip lo armo @natijota_clips que ya lx amo. y aviso que es landran sanxo. fue de cuando me invadieron unos bots y yo soy nueva”, escribió Jota junto al posteo de Instagram que en pocas horas se llenó de me gusta y casi llegó a las 198 mil reproducciones.

“Caímos varios aquí”, “Sos lo más”, así, cientos de seguidores elogiaron a la influencer quien una vez más lo hizo y con su espectacular humor logró el apoyo de miles de usuarios de la red.