Nació la primera hija de Pampita con Roberto García Moritán

Pampita Ardohain fue internada esta mañana en el Sanatorio Otamendi tras iniciar el trabajo de parto. Se le vio ingresar con su bolso y gran alegría. Este es el quinto bebé que trae al mundo, aunque el primero con Roberto García Moritán, con quien se casó en 2019.

Pampita ya se convirtió en madre de una nena, que según se puede saber, tendrá un nombre corto. Todos esperan ver la primera foto de la beba, que nació a las 9:30 de la mañana.Según lo que contaron los médicos, anoche inició con contracciones y fue internada a la una de la mañana, pero la beba todavía no estaba ubicada para nacer.

Fue por eso que a la madrugada mandaron a la modelo a dar un paseo nocturno, acompañada de su pareja. Esta mañana, cerca de las 7, “todo se modificó: la beba bajó”. Su último parto fue hace 6 años, cuando tuvo a Benicio. Su vida ha cambiado completamente desde entonces, se separó de Benjamín Vicuña y conoció al amor de su vida.

Fue Ángel De Brito quien confirmó la noticia de la internación a través de su Twitter y con una foto de la modelo, su marido, el obstetra y una enorme panza. Se sabe que Milagros Brito acompañó a la pareja. Las fotos de esta mañana:

De Brito fue quien lo anunció. Twitter

La foto a punto de dar a luz. Twitter

Hace algunas semanas, la jurado de Showmatch explicó que esperaba tener un parto respetado: “Vos podés anotar todo. Yo voy a pedir que la vacuna se la den al día siguiente, no apenas nace, que pasen 24 horas, capaz que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo. Todo se pone por escrito y ya tengo varias cosas escritas porque soy una pesada”, dijo en su programa Pampita Online. En el mismo, será reemplazada por Denise Dumas.

Cuando vuelve a trabajar

A pesar de que muchos esperan que la modelo se tome su licencia de maternidad, ella anticipó que apenas se vayan las molestias piensa volver al trabajo.

“Yo creo que voy a volver muy rápido, con la experiencia de mis otros embarazos me siento muy bien a los pocos días y además siempre voy con mis hijos a todos lados. El programa dura una hora. Fue así, se dio, no lo pedí, pero una hora puedo estar al aire, si no estaré amantando al aire. Nos podemos organizar para estar una hora al día”, explicó sobre su decisión.