El tremendo reto que Pampita le hizo en vivo a Fernando Burlando por las restricciones que le puso a Barby Franco

Barby Franco continúa siendo una de las preferidas de la nueva versión de Showmatch, La Academia. En la última gala, le tocaba presentar un reggaeton junto a su pareja de la pista, Gabriel Rentería, pero lo que podría haber sido una explosión terminó dejando mucho que desear. Fue entonces que Pampita Ardohain, que participa como jurado, explicó que su presentación no había sido lo suficientemente hot, pero apuntó directo a la pareja de su amiga, Fernando Burlando. Parece que los límites los había puesto él.

“A mí me dio la sensación de que Barby estaba mucho más lanzada que Gabriel, como que no se animaba a acercarse, a tocar”, comenzó diciendo en su devolución. Entonces, la coach de la pareja le dio las razones, señalando a Burlando, “firmado por el doctor Burlando que no se zarpe Gaby”, dijo.

“Algún límite había que poner, Caro. Yo ya bailé reggaetón con Barby también y me parecía que había que poner algún límite. Le mostré la coreo que habíamos hecho nosotros y le dije que ‘Esto no’, y me parece que lo hicieron fantástico. Brillante”, se defendió el abogado, que a pesar de su experiencia, nunca se había enfrentado con Pampita. La modelo recién empezaba su defensa por la “víctima”.

Pampita a favor de Barby Franco

Dio entonces su palabra de jurado, dando a entender que en la performance no deberían existir límites que excedan al certamen. “¿Algún límite? Pero por un día que no mire el programa no pasa nada. Cuando uno baila se mete en un personaje”, explico la modelo.

El letrado le contestó diciendo que “eso es algo que no podemos hacer los abogados”. Con cara desentendida del comentario, Pampita volvió a apuntar a favor de Barby: “Dejala brillar a esta mujer que es una diosa, una bomba, para que en la pista pueda darlo todo. Es una actuación de dos minutos, no pasa nada. Para el próximo reggaetón, no lo mires, no vengas, ese día andá comer con amigos”.