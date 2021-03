Murió la madre de la Mona Jiménez

Hace un tiempo, el hermano de Carlos “La Mona Jiménez” denunció al cantante por haber olvidado a su madre internada en un geriátrico de Córdoba.

A través de su cuenta de Facebook, Luis Guillermo acusó al cuartetero de no cuidar a su madre: “Esta es mi madre, está en un geriátrico, la pobre, sufriendo mucho y yo no me puedo hacer cargo. Teniendo un hijo muy famoso que no la va a ver ni nada. Quiero que me ayuden a compartir esta historia para que llegue a Carlos Jiménez”, dijo a comienzos del 2020.

Este lunes se conoció la noticia de la muerte de Esila Rufino de Jiménez. La mujer de 93 años padeció una insuficiencia cardíaca que terminó con su vida. La anciana vivía en una residencia geriátrica, pero en los últimos días fue trasladada a un sanatorio de la zona por su frágil salud.

Si bien el cantante no dijo nada al respecto, su hija Natalia Jiménez despidió a su abuela en su cuenta de Instagram: “Que en paz descanses Esilda. Gracias a todos por sus mensajes afectuosos para mi papá y la familia”.