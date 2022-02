Murió Gustavo Martínez, ex de Ricardo Fort y tutor de los hijos: cayó del piso 21 de su departamento

Murió este miércoles Gustavo Martínez (62), el exnovio de Ricardo Fort y tutor legal de los hijos del empresario, Martita y Felipe Fort. Se habría arrojado desde el balcón de su departamento en el barrio porteño de Belgrano.

El trágico final de Martínez se conoció esta madrugada, pasadas las 4, cuando la Policía confirmó que el hombre se había caído desde un piso 21 en el edificio donde residía, en Belgrano.

Sucre al 1.900. La Policía de la Ciudad trabaja en la calle donde murió Gustavo Martínez. Gentileza / Infobae

En ese lugar, el personal trainer vivía junto a Felipe y Martita, ambos de 17 años.

Fuentes policiales indicaron que uno de los hijos de Fort contó a los efectivos que Martínez sufría un cuadro de depresión en los últimos días debido a que los chicos cumplirían la mayoría de edad la semana que viene -el próximo viernes 25 de febrero- y que había mencionado querer arrojarse del balcón.

Murió Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y tutor legal de Felipe y Martita Fort (Archivo)

En el caso intervino la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Número 59, a cargo de Laura Belloqui y ante la Secretaría Única de Alejandra López San Miguel.

La historia de amor de Ricardo Fort y Gustavo Martínez

Gustavo Martínez trabajaba como preparador físico y personal trainer. Desde su juventud se había transformado en un hombre de confianza de Ricardo Fort y tuvo una gran relación con sus hijos mellizos, Felipe y Martita, a los que juró cuidar incondicionalmente. Desde 2013 se convirtió en el tutor legal de los chicos.

“Me propuse que tengan la mejor infancia posible. Mi vida son ellos, son lo que más amo”, llegó a decir en una entrevista.

A diferencia de su ex, el personal trainer mantenía un perfil bajo en los medios. Muy pocas veces dio entrevistas, aunque siempre para resaltar la importancia de Martita y Felipe en su vida.

Dolor por la muerte de Gustavo Martínez, ex de Ricardo Fort y tutor legal de los hijos Martita y Felipe

Pese al amor por cuatro años, la relación de Gustavo y Ricardo no siempre fue fácil, ya que el entorno del empresario ponía palos en la rueda para que vivieran plenamente su amor, siempre recordaba con alegría los momentos que habían vivido en pareja.

“Es una de las personas que más quise, lo quise un montón, con sus cosas y las mías, y yo creo que él también me quiso”, contó Martínez en Mitre Live hace unos meses.

Gustavo Martínez junto a Felipe y Martita Fort en 2019 (Telefe)

“No sé si fui la persona que más amo, no me pongo puntos. Muchas veces a mi me enojaba por la gente que se aprovechaba de él. Y él se enojaba conmigo. Me decía que era su plata. Yo le decía ´vos tenés hijos boludo´. Era un quilombo a veces. Era normal eso. Yo no soy una persona de guita”, relató.

Ricardo, Martita y Felipe Fort junto a Gustavo Martínez (Archivo)

En una entrevista de 2019 con Verónica Lozano, Martita y Felipe detallaron que tenían un especial vínculo con Martínez. Los chicos habían dicho que lo consideraban la “mamá” que nunca tuvieron.

“Jamás tuvimos penitencia. Nos enseña valores”, dijo Martita.