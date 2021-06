Morena Rial le contestó a Mar Tarrés y la liquidó hablando de su discurso como “apología de la gordura”

Recientemente Mar Tarrés salió a contar que hace un tiempo habían armado con Morena Rial un proyecto para una marca de ropa, que al final se vio frustrado por diferencias monetarias y laborales. Según explicaba la influencer, ella debía poner casi todo el capital y dio a entender que su supuesta socia solo salía beneficiada. Pero ahora es la hija de Jorge Rial quien apunta contra la participante de La Academia, diciendo que no comparte para nada el discurso que da sobre la gordura.

Morena se comunicó con Los Ángeles de la Mañana, como usualmente hace y comenzó aclarando que “No es que no me fumo a Mar Tarrés”, pero que no estaba de acuerdo en como presentaba algunos temas por las redes. “El tema es que no me gusta que haga apología de que ser gordo está bien porque no es así...”.

”Es una enfermedad que hay tratar. Yo lo sufrí y no estoy de acuerdo con la apología; si uno es obeso, hay que cuidarse y ver a un médico. Mucha gente sufre y se muere”, reflexionó en el programa sobre su propia experiencia.

Pero... ¿porque pronunciarse en contra de Mar ahora? Su respuesta fue directa y filosa: “Ella dijo el otro día y trató de tirar mierda, diciendo que yo estaba mal porque fue justo cuando yo tuve el problema con mi papá... Por eso, salgo a decir las cosas que pienso ahora”. Todo iba en referencia al emprendimiento que iban a sacar juntas hace ya tres años.

“No me parece, me quiere tirar mierda porque sí, porque yo no me comporté mal con ella”, remarcó la mediática, diciendo que ella ya había superado el asunto. La propuesta de Tarrés era realizar una cápsula juntos dentro de su marca. “Pero como yo no estaba bien de salud, según ella, no lo hicimos... Pero tampoco me moría por hacerlo”, sentenció.

Los problemas de salud que Morena Rial superó

En la misma charla, la joven se abrió respecto a la situación que vivió hace algunos años, cuando en 2016 decidió realizarse una operación someterse a un bypass gástrico. La operación, además de compleja, va acompañada de un importante cambio de alimentación y en su caso consiguió bajar más de 40 kilos.

Ángel De Brito le recordó aquel tiempo en el que se encontraban en el gimnasio y Morena todos los días hacía ejercicios acompañados por dietas. “¿Estabas mal de salud?, ¿los análisis te daban mal?”, le consultó.

Fue cuando la mamá de Francesco se sinceró sobre algunos problemas de salud que no había revelado antes: “Yo tenía resistencia a la insulina, antes de hacerme el bypass, y también el hígado graso. Ya no tengo nada, ahora estoy bien. Después del bypass mi vida cambió totalmente, no tengo ningún problema”.