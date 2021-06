Sin dudarlo Mar Tarres se defendió, dijo que su cola “ya no tiene arreglo” y mostró un sugerente video

Una vez más, Mar Tarres recibió el apoyo de sus seguidores de las redes sociales tras realizar algunas aclaraciones sobre un posteo que compartió en su cuenta de Instagram.

Hace algunos días, a la humorista la interpelaron por haber utilizado el Photoshop, algo que ella negó categóricamente y además, decidió publicar un video con un mensaje contundente al respecto.

Así, Mar compartió en su Instagram una selección de videos donde comentó: “Me dijeron que le había hecho Photoshop a mi cola jaja no chicas este culo come trapo ya no tiene arreglo”, comenzó diciendo la influencer. Además, luego de eso, defendió su parecer con respecto al uso o no de filtros a la hora se mostrar los cuerpos en las redes sociales. “Si alguien tiene la inseguridad de mostrarse cómo es y necesita usar Photoshop en sus fotos la entiendo”, agregó la participante de La Academia.

Como suele ocurrir, la influencer recibió el apoyo de sus seguidores, con más de 15 mil me gusta y muchos mensajes manifestando que se sienten identificados con lo descripto por la humorista. “Como me hubiera gustado leer esto en la adolescencia ... muy linda reflexión”, escribió una usuaria, “Levantarme a las 5 de la mañana, sintiéndome un adefesio, desayunar, agarrar el celu y encontrarme tremendo post... te doy la razón!! Gracias, creo que era lo que necesitaba leer hoy ❤️”, manifestó otra seguidora de Mar.